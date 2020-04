Marc Zoro: «Rui Costa por vezes desrespeitava os colegas, fazia o que lhe apetecia»

Nove anos depois da sua saída do Benfica, Marc Zoro voltou esta terça-feira a lembrar a passagem pelas águias, deixando uma vez mais críticas à forma como foi tratado. Neste caso, o costa-marfinense aponta o dedo a Rui Costa, deixando-lhe palavras bem duras.





"O Rui Costa é um jogador emblemático do Benfica, mas tinha algumas atitudes de desrespeito para com os seus colegas, de fazer o que lhe apetecia. Não gostei das atitudes dele. Disse-lhe e ainda me confrontou. Acabámos a discutir", lembrou o antigo defesa costamarfinense, em declarações prestadas ao programa 'La Grande Team', do canal LA 3, citadas pelo portal 'Abidjanshow'.Lembre-se que em 2011, numa entrevista posterior à saída, Zoro havia admitido qeu se sentira como se tivesse sido "tratado como um cão" na passagem pela Luz.