'Marca' fala em acordo fechado por Raúl de Tomás

No mesmo dia em que o Atlético Madrid deu um passo determinante na conclusão das negociações para a contratação de João Félix, o Benfica mexeu-se rapidamente e, também na capital espanhola, terá já assegurado um novo elemento para o seu setor ofensivo: o dianteiro espanhol Raúl de Tomás.





Segundo a 'Marca', as negociações pelo avançado do Real Madrid, de 24 anos, conheceram avanços significativos nas últimas horas, com Luís Filipe Vieira a chegar a acordo com os merengues para a transferência por uma verba superior a 20 milhões de euros. De acordo com a mesma publicação, faltará apenas o entendimento com o avançado, algo que segundo a 'Marca' não deverá constituir um problema que trave a transferência.Por definir estará também a eventual inclusão de alguma cláusula no acordo de transferência, nomeadamente uma opção de recompra, direito de opção ou uma percentagem de uma venda futura.