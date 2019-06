'Marca' fala em oferta de 20 milhões por Benfica por Raul de Tomás

O Benfica continua a dar prioridade à contratação de um avançado, já precavendo a saída de João Félix, e Raúl de Tomás está no topo das preferências. O avançado do Real Madrid é o eleito para reforçar a frente de ataque, mas o valor pedido pelos merengues (35 milhões de euros) ainda é um entrave. As águias não estão dispostas a satisfazer as exigências, mas contam com um acordo entre o empresário e os merengues que permita baixar o valor. E de acordo com o jornal ‘Marca’, o Benfica já subiu a oferta para 20 milhões de euros.

Os merengues ainda não terão respondido a esta última proposta, mas o espanhol, de 24 anos, não terá lugar no plantel de Zidane, que ainda agora contratou Hazard. As relações com Florentino Pérez também não são as melhores – a transferência de Garay em 2014, comunicada por apenas seis milhões de euros, ainda não foi esquecida pelos madridistas –, mas os encarnados não desistem deste dossiê.

Apesar de insistência em Raúl de Tomás, os responsáveis encarnados estão precavidos para o possível fracasso e já trabalham em alternativas. A ideia, tal como o próprio Luís Filipe Vieira já garantiu publicamente, é garantir reforços capazes de entrar diretamente no onze inicial.