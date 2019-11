Marcão defende Yony González

O treinador do Fluminense, Marcão, defendeu ontem Yony González, o extremo colombiano que o Benfica já amarrou para as próximas quatro temporadas e meia, depois de findo o contrato com o dito emblema brasileiro. O futuro reforço das águias está há nove jogos consecutivos sem marcar, mas o técnico garante que nada tem a ver com a transferência.

"O Yony trabalha, faz o que tem de fazer. Quando vocês [jornalistas] chegaram, saiu toda a gente do campo e ele ficou lá, com outros poucos jogadores. Está focado, a pensar no clube. Ele sabe da responsabilidade. Entra, faz o que tem de fazer. É um jogador forte. A bola não está a entrar, mas ele está a fazer o melhor para colocá-la na baliza", disse.