Marcel Matz: «Fizemos um jogo muito bem conseguido, sobretudo nos dois primeiros sets»

O treinador de voleibol do Benfica, Marcel Matz, mostrou-se muito satisfeito após o triunfo no dérbi com o Sporting que deixa as águias a uma vitória de atingirem a final do campeonato nacional.





"Jogámos bem e muitos jogadores pontuaram. Tivemos um jogo muito bem conseguido nos dois primeiros sets e colocámos o adversário em dificuldades. O 3º set foi mais equilibrado, mais bem jogado da parte deles e agora segue o jogo. Domingo voltamos a jogar, vamos descansar e temos coisas para melhorar mas vamos tentar fazer um jogo igual ou melhor", afirmou o técnico brasileiro, em declarações à BTV, no final da partida."Somos uma equipa experiente, que quer ganhar e está acostumada a vencer. Toda a gente quer jogar e isso complica o meu trabalho, mas é bom. Espero que consigam sempre dar o melhor e nós, staff, fazemos tudo para ter ai 6 rapazes que nos possam dar um resultado muito bom", concluiu.