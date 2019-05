Marcel Matz partilha foto com Bruno Lage: «Que venham outras reconquistas»

Marcel Matz, treinador de voleibol do Benfica, não perdeu a oportunidade de tirar uma fotografia com Bruno Lage e assinalar nas redes sociais as duas reconquistas nas respetivas modalidades, desejando ainda que outras se sigam. Recorde-se que as águias estão na luta pelos títulos de futsal e basquetebol.





"Parabéns míster Bruno Lage, que bela época. Somos Campeões Nacionais. Reconquista 8 e 37. E que venham outras ainda.O Benfica merece", escreveu o brasileiro, que recentemente deu uma entrevista a Record