Márcio Sampaio relata drama com Covid-19: recuperação demorou quase um mês e esteve a oxigénio

Já recuperado da Covid-19, o preparador físico Márcio Sampaio relatou a situação difícil que viveu quando esteve infetado. “Ida para o hospital, oxigénio, baterias de exames exaustivos e diagnosticado ainda com Covid-19 no corpo. Um derrame no pericárdio e infeção pulmonar! Dias em recuperação com cansaço extremo, tonturas, mal-estar... mais 10 dias e uma pneumonia”, descreveu, através das redes sociais.

O elemento do staff encarnado, de 41 anos, admitiu que ficou com sequelas. “Este vírus, dentro do nosso corpo, faz estragos (...) Hoje posso dizer que sei por que as pessoas com patologias associadas podem morrer com este vírus. Hoje tenho uma ideia completamente diferente de contra quem estamos a lutar. Cabe a cada um de nós ter consciência. Venci o bicho, mas foi um combate duro que deixou marcas em vários rounds”, salientou.

“Quase um mês depois deste drama”, Sampaio referiu que voltou ao trabalho “com todos os cuidados e sem esforços físicos, mas feliz”. No fim, agradeceu aos amigos e à família, sem esquecer o Benfica, os médicos do clube e os do hospital.