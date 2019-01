Marco Grilo: «Bruno Lage gostava de oscilações de corredor e de muitas transições»

Marco Grilo é alguém que conhece bem Bruno Lage. O agora técnico do Benfica orientou-o nos escalões de iniciados e juvenis, ainda antes de tentar a sorte nos Emirados Árabes Unidos e Inglaterra. O lateral-direito português considera que esta oportunidade chega "sem pressão" para Lage e em boa altura, com a possibilidade de repercutir o "bom futebol que havia mostrado ao serviço do Benfica B"."Ele sabia falar com o jogador e transmitir as suas ideias sem maçar o jogador, ser incisivo sem ser exaustivo", começou por contar ao agora jogador do Vilafranquense, sobre a sua vivência com o sucessor de Rui Vitória ao leme da principal equipa do Benfica. "Podíamos falar com ele sobre qualquer coisa. Perguntava como nós nos sentíamo-nos no final do treino. Era alguém muito comunicativo e que impunha treinos intensos. Podia chamar-nos à atenção mas falava sempre primeiro com o jogador, mesmo que tivesse de parar o treino", documentou Grilo, de 25 anos, que cumpriu sete temporadas de águia ao peito na formação encarnada.Bruno Lage aparecia na altura como "amigo dos jogadores" e alguém que "puxava pelo físico mas sempre com bola". Tal como agora, na equipa B do Benfica, o 4x3x3 era uma constante. "Associo-o ao futebol inglês e ao Jürgen Klopp. Gostava de ter bola mas queria um futebol rápido, com oscilações de corredor e de muitas transições. É adepto de um jogo aberto. Tinha uma grande paixão no que estava a fazer e lembro-me de falarmos do quão bom era o futebol inglês", recordou Marco Grilo.O contacto com os antigos atletas não se perdeu. Os grupos comuns de redes sociais permitem essa aproximação e o ex-jogador de Lage garante que é o próprio técnico a fomentar "a boa disposição" e a recordar episódios passados comuns.