Com a oficialização de Marco Silva enquanto novo treinador do Everton aí ao virar da esquina - os toffees esperam anunciá-lo ainda esta semana -, o mercado começa a preparar-se para eventuais novidades vindas de Goodison Park e algumas delas podem 'mexer' com o mercado português. É o caso do Benfica, que pode ver o técnico levar André Carrillo para o seu novo clube, isto depois de ambos terem trabalhado juntos tanto no Sporting como no Watford.A informação é esta quarta-feira adiantada pelo portal HITC, que recorda o facto de Carrillo ser um jogador bastante apreciado pelo técnico, que nas conversas que foi tendo com o diretor desportivo Marcel Brands chegou mesmo a falar na possibilidade de negociar junto do Benfica a contratação do peruano de 26 anos, que depois da saída de Marco Silva (em janeiro) apenas disputou 110 minutos.

Autor: Fábio Lima