Marcos Braz "de olho aberto" perante interesse do Benfica em Bruno Henrique

De regresso ao Benfica, Jorge Jesus tenciona trazer consigo alguns jogadores que o levaram ao topo do futebol sul-americano pelo Flamengo, num lote no qual entram Bruno Henrique, Gerson e William Arão. A situação não passa em claro aos dirigentes cariocas, conforme referiu Marcos Braz nas redes sociais, em resposta a uma publicação na qual foi 'acusado' por uma conta de sátira ao clube de estar a dormir perante os avanços dos encarnados.





Um olho está aberto . E olha que são 5:39 am — MarcosBraz (@marcosbrazrio) July 20, 2020

"Um olho está aberto. E olha que são 5:39 am", escreveu o vice-presidente de futebol do Flamengo, que dias antes já tinha garantido que para contratar qualquer jogador do clube as águias terão de pagar as cláusulas de rescisão