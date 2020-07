Marcos Braz e o interesse do Benfica em Bruno Henrique e Gerson: «Passem o cheque!»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, ironizou com o interesse das águias em Gerson e Bruno Henrique, que Jesus deseja levar para o Benfica. "Passem o cheque! Só um [desses jogadores] tem cláusula de 60 milhões de euros. Estou confortável e tranquilo, não chegou nada. Se quiserem, paguem a cláusula", disparou, ao UOL Esportes, depois do triunfo diante do Fluminense, afirmando-se tranquilo quanto à situação do treinador que Vieira quer contratar para a próxima época.