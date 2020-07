Marcos Braz e o interesse do Benfica em jogadores do Flamengo: «Para ser educado, digo que será difícil»

À saída de um jantar com Jorge Jesus, no Rio de Janeiro, Marcos Braz foi confrontado com o interesse do Benfica em alguns jogadores do Flamengo, nomeadamente Bruno Henrique, Gerson e Arão. E deixou claro que dificilmente haverá capacidade para alguém chegar ao Maracanã e levar as pérolas do Flamengo.





"Toda a equipa do Flamengo interessa, mas não há ninguém à venda. Não há qualquer tipo de interesse oficial por um jogador nosso e se houver também, para ser educado, vou dizer que vai ser difícil sair, para não falar de outra maneira. Se quiser levar um jogador do Flamengo vai lá e paga a cláusula de rescisão, que não é pouca. Acho pouco provável um clube ter essa condição hoje", disse o vice-presidente do Mengão ao 'Globoesporte'.Horas antes, o empresário de Bruno Henrique, Denis Ricardo, abriu a porta à transferência do avançado brasileiro para a Luz. "O jogador não é inegociável. O clube que tiver interesse nele tem de se manifestar e até agora isso não aconteceu", explicou à RTP.