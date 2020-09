Marcos Braz sobre Bruno Henrique e Gerson: «Estaremos à mesa para discutir»

O arranque de época do Flamengo não tem sido o idealizado. O emblema do Rio de Janeiro ocupa o quinto lugar do Brasileiro após 10 jornadas e no último encontro consentiu uma pesada derrota aos pés do Independiente Del Valle. O vice-presidente Marcos Braz colocou alguma água na fervura e foi instado sobre possíveis saídas do atual campeão brasileiro e também continental... fazendo uso da ironia para responder.





"Esses jogadores estão para sair há bastante tempo. Um vai para o Benfica, outro vai para não sei onde. É o pai de um que fala com outro. Mas continuam aí e, inclusivé, perderam por 5-0. Nós não vendemos e também perdemos por 5-0. Estão aqui, continuam aqui, têm contrato. Esses três jogadores [Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson] têm cláusulas de rescisão acima de 40, 50 milhões de euros. Vamos estar à mesa para discutir, mas até agora não tem nada. Lá em Portugal o pessoal está animado para levar os jogadores [Bruno Henrique e Gerson]. Já os árabes chegaram aqui... [pelo Arrascaeta]", vincou Marcos Braz citado pelo 'Globoesporte'.