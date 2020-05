Mário Figueiredo sobre a OPA: «Comprar ações do presidente e amigos com pêlo do cão»

O antigo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Mário Figueiredo, comentou esta sexta-feira o chumbo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários acerca da OPA do Benfica começando por sublinhar um "sentimento de impunidade".





"O Benfica preparava-se para comprar as ações do presidente e dos amigos pagando com o pêlo do cão. Ou seja, era o próprio Benfica que estava a financiar a compra das ações. O Benfica está cheio de soberba: o sentimento de que podem violar a lei e que ninguém os julga é de tal ordem que tiveram o atrevimento de apresentar à CMVM uma OPA totalmente ilegal. Nestes dias em que assistimos à Federação Portuguesa de Futebol e à Assembleia da República a colocar à frente do Conselo de Disciplina da FPF os 'amigos"' do Benfica, esta atitude é de louvar. Afinal o Benfica ainda não consegue corromper todos (mas anda lá perto)", afirmou numa mensagem com várias acusações escrita através da conta pessoal de Facebook.