Marques Mendes: «Benfica atual é parecido a um governo em campanha eleitoral»

Marques Mendes não poupou nas palavras para comentar a política de contratações do Benfica no atual mercado de transferências e compara-a "a um governo em campanha eleitoral". E, de acordo com o comentador desportivo, tal só acontece pois as eleições para a presidência do clube realizam-se já em outubro e é necessário "desviar as atenções das coisas negativas".

"Hoje o Benfica é notícia todos os dias por comprar mais um atleta, mais um jogador, fazer mais um e outro e outro investimento. O Benfica atual é parecido a um governo em campanha eleitoral. Um governo em campanha, seja de que partido for, abre os cordões à bolsa, faz investimentos, tenta mostrar obra para tentar ganhar eleições. O Benfica habituou o País e os seus adeptos a vender, vender, vender e agora é comprar, comprar, comprar. E porquê? Porque em outubro há eleições e o presidente precisa de ganhar as eleições. Para ganhar as eleições precisa de desviar as atenções das coisas negativas que tem tido: Processos judiciais em que o nome dele e do Benfica, justa ou injustamente, estão envolvidos e da época desportiva deprimente que o Benfica teve", assinalou o antigo líder do PSD no seu espaço de comentário na SIC.

Diferenças de tratamento

O político criticou ainda a apatia dos adeptos para com os clubes de futebol, quando demonstram sempre pouca paciência para com os políticos. "As pessoas são sempre implacáveis com os políticos, mas são muito complacentes com algumas atitudes do futebol. Se um partido político faz uma campanha eleitoral a gastar à tripa forra, à grande e à francesa, o País diz logo ‘malandros, irresponsáveis, a viver acima das possibilidades’. Mas se é um clube de futebol, parece que já tudo se tolera", sustentou Marques Mendes.