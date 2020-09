Marques Mendes e o apoio de António Costa a Vieira: «É um misto de arrogância e de impunidade»

A presença de António Costa e de Fernando Medina na Comissão de Honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica continua a dar que falar. Este domingo, o advogado e comentador político Luís Marques Mendes reagiu ao apoio do primeiro-ministro e presidente da Câmara Municipal de Lisboa, respetivamente, ao líder encarnado, onde afirmou que António Costa "cometeu um erro e vai arrepender-se mais rápido do que se imagina".





"Um primeiro-ministro não pode fazer uma coisa destas, é um erro de palmatória. Porque justa ou injustamente dá às pessoas a ideia de promiscuidade entre política e futebol, ligações perigosas entre política e futebol. Por isso, eu acho que ele cometeu um erro, acho que vai arrepender-se mais rápido do que se imagina. Eu nem consigo perceber como é que António Costa cometeu um erro desta natureza. Agora, o que isto significa é um misto de duas coisas: ele só faz isto porque foi um misto de arrogância e de impunidade, é caso para dizer que não havia necessidade. É uma questão de tempo até ele se arrepender e acho que não vai demorar muito", disse o comentador político, no habitual espaço de comentário na SIC Notícias.