Matic agradece a Jesus: «Se tiver tempo, voltarei a Portugal para lhe pagar um jantar»

Nemanja Matic recordou os tempos no Benfica e não esqueceu um treinador que o marcou. O agora médio do Manchester United agradeceu o facto de ter sido orientado por Jorge Jesus e deixou a hipótese de retribuir o profissionalismo.





"Marcou-me, claro. Gosto de dizer que ele foi muito importante. Cresci muito com ele como jogador e pessoa. Isso nunca vou esquecer. É um treinador de alto nível. Tenho saudades dele. Se um dia tiver tempo, voltarei para Portugal para lhe pagar um jantar porque ele merece", afirmou, com boa disposição, em declarações à Sport TV.Recorde-se que Matic, agora com 32 anos, envergou a camisola do Benfica entre junho de 2011 e janeiro de 2014, altura em que acabou por ser transferido para o Chelsea a troco de 25 milhões de euros.