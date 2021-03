Matic: «Se um dia o Benfica precisar de mim outra vez vamos pensar nisso»

Nemanja Matic alinha pelo Manchester United e tem contrato até junho de 2023 com os red devils. Para já não equaciona voltar à Luz mas o internacional sérvio não rejeita o cenário no futuro.





"Ainda não penso em terminar a carreira. Vamos ver. Para mim, o Benfica ficou sempre no coração. Vamos ver o que vai trazer o futuro. Se o Benfica um dia pensar que precisa de mim outra vez vamos pensar nisso, mas agora sou muito feliz no Man. United, não penso em sair, mas no futebol nunca se sabe. Se um dia voltar para Portugal, a única equipa onde queria jogar em Portugal era no Benfica", reiterou o jogador, de 32 anos, em entrevista à Sport TV, recordando bons momentos de águia ao peito."Fui aí muito feliz. O Benfica é um dos melhores clube do Mundo. Estava muito feliz aí na equipa, com os adeptos e com toda a gente no clube. Sempre que tenho tempo gosto de passar por Lisboa. Também a minha família gosta muito de Lisboa e tem saudades de todos", vincou Matic, que cumpriu três temporadas no Benfica antes de rumar ao Chelsea em janeiro de 2014.