Mattamouros e a resposta de Vieira: «É de alguém que se sente encurralado»

À CMTV, Jorge Mattamouros colocou em causa a resposta de Luís Filipe Vieira à ação por si colocada em tribunal, considerando que a mesma foi uma evidência de que este se sente encurralado. Por outro lado, o sócio do clube da Luz coloca ainda em causa o facto de Vieira ter respondido através de um comunicado no site das águias e não a título pessoal.





"É extremamente habitual quando se está contra a parede, quando se sabe que foi apanhado, contra-atacar de uma maneira desabrida. É o comportamento de quem se sente inseguro. É essa a minha opinião, não faz sentido. Vieira mais uma vez confunde o clube consigo próprio, pois emitiu comunicado do Benfica, quando a ação é contra ele. O comunicado diz que é para me promover, mas saiu 30 minutos depois da minha ação. Como pode Vieira fazer avaliação para saber quais as minhas ações em 15 minutos? É de alguém que se sente encurralado, sabe que os mecanismos internos estão a falhar, que os sócios estão atentos e que esta ação é uma ferramenta importante de pressão", considerou.Por outro lado, Jorge Mattamouros abordou a sua ligação familiar com João Noronha Lopes, de quem é cunhado. "A ligação familiar existe e é assumida, nunca a escondi. Eu anunciei. Portanto, o que temos é o candidato João Noronha Lopes, alguém que me permitiu sonhar com um presidente que tinha dignidade institucional, que se demarcou. Há um objetivo comum de vários benfiquistas, que é a mudança do Benfica. Ele [João Noronha Lopes] manifestou a sua discordância. Eu creio que há sócios que entendem, tal como deverá ser o caso do José Manuel Capristano, que a via principal é no seio do clube e eu estou de acordo. É a principal e desejável. Eu, pessoalmente, entendo que há sinais fortíssimos (e as últimas eleições revelaram isso) e hoje com a demissão do presidente da MAG depois de ter sido pressionadíssimo para não convocar a AG-extraordinária num comunicado curto em que expressou não ter tido apoio de Luís Filipe Vieira. Espero estar errado, mas estou convencido que os serviços convencionais não são suficientes."Em relação à demissão de Rui Pereira, considerou que "o que se está a passar é um escândalo". O Vieirismo está a desmoronar-se. Há um Vieira antes e depois da Comissão Parlamentar. Aquilo que veio a lume revelou que a linha de tempo de tudo o que se passou na restruturação está confundido a toda a hora com o Benfica. Não são só os contribuintes, mas também o Benfica é lesado."A finalizar, o causidico deixou uma garantia. "Eu não faço nada para perder. Não cheguei ao topo da advocacia aos 30 e tal anos por acaso. Quando entro é para ganhar. Ponderei muito. É um ato de gravidade. Não sou um maluquinho que se põe a colocar ações. Depois de tudo ponderado, não posso compactuar com isto. Não posso permitir a falência moral e ética do Benfica. O Vieirismo está a desmoronar-se".