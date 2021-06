Mattamouros: «Se faço esta acusação, com a minha experiência e currículo, é porque tenho provas»

Autor da ação cível colocada em tribunal contra Luís Filipe Vieira, Jorge Mattamouros explicou à CMTV o porquê de ter tomado esta decisão e também garantiu ter provas daquilo que alega na sua ação. Por outro lado, tal como havia dito numa primeira fase, o sócio do clube da Luz assegura que este processo foi colocado na justiça contra Luís Filipe Vieira apenas e sempre na condição de associado.





"A ação que entrei é cível, contra Vieira apenas. O Benfica é parte num requisito jurídico. A ação visa proteger o Benfica e mais ninguém. Um ponto é a instrumentalização do clube para benefício pessoal do presidente no seu universo pessoal e empresarial. Sou advogado, tenho provas. Se precisasse de um palco mediático, como diz o Benfica... os meus casos aparecem em vários jornais, seria melhor que acionar o presidente do meu clube e sujeitar-me a uma propaganda da máquina vieirista. A ação é na qualidade de sócio", começou por dizer o advogado."A prova é produzida durante o processo. Se não fosse necessário, era entrar a petição inicial, apresentava-se a prova e o juiz decidia. Faço isto todos os dias. Não entrava com esta ação se não tivesse provas. A prova, testemunhal e pericial, será produzida. Não queria de todo passar a ideia de que será dependente de uma investigação criminal", garantiu."Há dois tipos de alegações. O primeiro é o de uso indevido de fundos. Percebo que é uma acusação séria. Essa alegação tem duas componentes. Uma delas é tirada do que o Ministério Público diz. De acordo com a sua investigação, o "único propósito é retirar dinheiro em numerário do Benfica", com base em contratos fictícios. Acrescento que a primeira parte da ação vem de uma investigação. A segunda é que parte desse dinheiro foi entregue a funcionários da Promovalor. É uma acusação séria, se a faço, com experiência e currículo que tenho, é porque tenho provas. Num processo judicial, estou a falar na qualidade de autor, tem várias fases. Ninguém espera que a petição inicial esgote o processo. Há vários instrumentos e meios de prova. Não estou de todo a basear-me na investigação. Na fase de produção de prova, há prova documental, prova pericial e prova testemunhal. É o normal do processo. Ainda vai ser feita a prova testemunhal e pericial. Há prova. O meu objetivo é libertar o Benfica do Luís Filipe Vieira", concluiu Jorge Mattamouros, no 'Especial CM'.