Mauro Ribeiro descreve mudança para o Benfica: «É a maior conquista até agora»

Mauro Ribeiro assinou na passada terça-feira contrato com o Benfica e descreveu a mudança do Rio Ave para a Luz. "É a minha maior conquista até agora, algo com que toda a gente sonha e eu não sou diferente. É um clube enorme", começour por dizer ao jornal 'A Verdade'.





O extremo português, de 18 anos, cumpriu oito anos da formação como futebolista no FC Porto. Na família, tem também afeições azuis e brancos mas garantiu que isso não o incomoda. "É o meu trabalho e não tenho nada a ver com os outros. Este era melhor projeto e ninguém consegue dizer que não ao SL Benfica. Por isso, aceitei logo, sem hesitar!", vincou o jovem jogador.Mauro Ribeiro descreveu-se como "um jogador rápido, forte no um-para-um e com bom passe" e apontou à meta desejada no novo clube. "O meu objetivo desde que assinei pelo Benfica é chegar à equipa principal. É o maior objetivo que tenho", referiu o dianteiro que vai integrar a equipa sub-23 do Benfica.