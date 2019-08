Médico Lluís Til Pérez troca Benfica pelo Monaco

Lluís Til Pérez deixa de liderar o departamento médico do Benfica. O reputado clínico espanhol vai agora desempenhar as mesmas funções mas na equipa principal do Monaco que tem Leonardo Jardim, começando a trabalhar a 1 de setembro.





Recorde-se que Til Pérez chegou à Luz no início de 2017 para substituir João Paulo Almeida.