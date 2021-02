Médicos queriam que Jorge Jesus descansasse mais mas o treinador insiste em voltar já

O Benfica revelou esta segunda-feira, na sua newsletter diária, que Jorge Jesus vai regressar ao banco no jogo de hoje, com o Famalicão, contra as recomendações dos médicos, que queriam que o treinador descansasse mais uns dias. Jesus, que contraiu covid-19, está assintomático há três dias.





"Este desafio com o Famalicão ficará assinalado pelo regresso ao banco de Jorge Jesus, o qual, assintomático há três dias, faz questão de já estar junto da equipa hoje, apesar de lhe ter sido recomendado, pelos médicos que o acompanham, que descansasse mais uns dias na sequência do período de ausência forçada devido à Covid-19", pode ler-se na informação divulgada pelos encarnados.