Medina e o apoio a Vieira: «Se fosse outro clube já não havia problema?»

Fernando Medina disse não ver nenhum problema em integrar a Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, frisando que tal não prejudica o desempenho do seu cargo ou as relações institucionais com outros clubes





"Eu já fazia parte da comissão de Vieira há quatro anos, tal como o Primeiro-Ministro. E não me recordo de nenhuma notícia a esse respeito. Não vejo qualquer tipo de incompatibilidade por parte de um cidadão de fazer parte da vida de um clube do qual faz parte, não tem qualquer influência na minha capacidade institucional nem na forma como exerço as minhas funções. Nunca escondi que sou adepto do Benfica", começou por dizer o presidente da Câmara Municipal de Lisboa à TVI24."Pode alguém que tem as minhas funções apoiar ou votar numa lista? Eu já fiz isso. Não prejudicou a minha relação institucional com todos os outros clubes. São todos testemunhas disso. Não sou daquela geração de políticos que eram todos da Académica. Sou do Benfica, pronto. Esse facto nunca me impediu de ser totalmente isento e imparcial.Eu já tinha tornado público o meu apoio há quatro anos. Se alguma coisa mudou, foi a perceção e o sentimento das pessoas. Acho que isso é um debate para ser feito dentro das eleições do clube. Tudo pode ser tema de debate. Se fosse outra candidatura, de outro clube, já não havia problema?", questionou Medina."Não deve haver titulares de cargos públicos a desempenhar cargos diretivos, mas, quanto a um apoio, não vejo problema", sentenciou.