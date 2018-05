Mehdi Carcela-González vai permitir à SAD do Benfica um encaixe financeiro na ordem dos 625 mil euros. O Standard Liège, emblema que recebeu o extremo internacional marroquino por empréstimo do Granada na segunda metade da época, acionou a cláusula de compra fixada em 2,5 milhões de euros, sendo que as águias têm direito a receber 25 por cento desse valor.

Carcela, de 28 anos, representou o clube da Luz em 2015/16, depois de ter sido contratado ao Standard Liège, precisamente, a troco de um valor a rondar os 4 milhões de euros.

