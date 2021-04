Meias dos guarda-redes valem multas a Benfica e Portimonense

Benfica e Portimonense foram multados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol em 510 e 204 euros, respetivamente, devido a inconformidades nas meias dos guarda-redes, o que provocou um atraso de dois minutos no início da partida disputada na quinta-feira.



De acordo com o mapa de castigos do CD, divulgado hoje, Samuel e Helton Leite "apresentaram-se no túnel de acesso ao relvado com as meias cortadas e meias interiores de cores diferentes do estipulado". "lnstados a retificar tal

desconformidade pela equipa de arbitragem, ambos informaram não ter equipamento para o fazer, nem fita para

sobrepor", pode ler-se.





Refira-se que o valor da multa aplicada ao Benfica superior à do Portimonense, algo que pode justificar-se pelo facto de as águias terem reincidido mais vezes nesta prática do que os algarvios.O mapa de castigos do CD dá ainda conta de um jogo de suspensão para Gabriel, uma vez que o médio do Benfica viu o quinto cartão amarelo no jogo em Portimão.