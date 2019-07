Mensagem de Rafa 'apanhou' Pizzi e Samaris: reação da dupla do Benfica não se fez esperar

Ver esta publicação no Instagram antes só do que mal acompanhado. out Uma publicação partilhada por Rafael Alexandre (@rafaelalexandresilva) a 18 de Jul, 2019 às 1:59 PDT Ebuehi e João Ferreira continuam a ser as alternativas, pois Salvio deixou o plantel. Ontem, além de Ferreira, Nuno Tavares, Conti e Grimaldo fizeram apenas gestão de esforço.

O Benfica continua nos Estados Unidos a fazer a preparação da nova época e pronto a participar na International Champions Cup. Bruno Lage quer a equipa "a mil" e os treinos têm sido intensos, mas nada disso abala o ânimo dos jogadores dos encarnados que têm partilhado vários momentos do estágio nas redes sociais. Na quinta-feira, Rafa Silva foi um dos mais animados no Instagram e 'chamou' companheiros à conversa."Antes só do que mal acompanhado", escreveu o extremo na legenda de uma fotografia do treino, identificando Pizzi e Samaris que se encontravam ao fundo na mesma imagem. "Os dois lá atrás na foto. Taditos", acrescentou mais tarde. Ora, se o grego escreveu prontamente um "coitadito" e levou logo a resposta "tu cala-te que és um falso", Pizzi também respondeu com um "vais acabar assim", inserindo uns divertidos emojis sublinhando o bom ambiente entre o plantel encarnado.As ausências de Nuno Tavares, Conti, Grimaldo e João Ferreira foram as principais notas de destaque no treino desta quinta-feira do Benfica na Universidade de Stanford, na Califórnia, tendo em vista a estreia na International Champions Cup, marcada para sábado, diante do Chivas. Um apronto que, refira-se, foi aberto aos adeptos, que acorreram em bom número ao complexo de treinos daquele estabelecimento de ensino.André Almeida não será opção frente ao Chivas de Guadalajara. O lateral-direito continua a recuperar de uma fratura de stress na tíbia e ontem voltou a não integrar o treino de conjunto. O internacional português subiu ao relvado, mas acabou por realizar apenas corrida. Também não é um dado adquirido que possa jogar frente à Fiorentina, dia 24.