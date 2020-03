Mercado congelado: Leonardo Fernández fora dos planos

Leonardo Fernández, médio uruguaio de 21 anos, não interessa ao Benfica, garantiu a Record fonte do clube da Luz.





Aliás, o Benfica pondera não avançar para o reforço do plantel do futebol profissional. A notícia que Record tinha avançado esta terça-feira foi confirmada pelas águias, num comunicado enviado à CMVM, no qual garantia que irá haver uma "ponderação acrescidamente cuidada de todos os investimentos que estavam projetados"."As transações de atletas serão analisadas muito cuidadosamente, tendo em vista promover e preservar na maior medida possível os ativos essenciais da Benfica SAD e assegurar a sua sustentabilidade, atendendo aos interesses de longo prazo dos seus acionistas e ponderando os interesses dos seus trabalhadores e demais stakeholders", pode ler-se na nota divulgada no site da CMVM.Neste contexto de enorme adversidade, a Benfica SAD tomou e continuará a tomar, tendo em conta a informação fiável que estiver disponível a cada momento, as medidas que reputar necessárias para preservar a sua atividade, sendo previsível a redução de custos e despesas não indispensáveis ao desenvolvimento dessa atividade e a ponderação acrescidamente cuidada de todos os investimentos que estavam projetados. Assim sendo, as transações de atletas serão analisadas muito cuidadosamente, tendo em vista promover e preservar na maior medida possível os ativos essenciais da Benfica SAD e assegurar a sua sustentabilidade, atendendo aos interesses de longo prazo dos seus acionistas e ponderando os interesses dos seus trabalhadores e demais stakeholders.A Benfica SAD manifesta a sua inteira solidariedade com todos os seus trabalhadores, sócios, adeptos e simpatizantes benfiquistas, parceiros e colaboradores nos tempos extraordinários que vivemos. E tudo fará para continuar a assegurar o sucesso a longo prazo do seu projeto desportivo, honrando assim os 116 anos de gloriosa história do Sport Lisboa e Benfica.