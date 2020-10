Mercado de transferências fecha em Espanha e Benfica 'segura' Weigl e Ferro

Julian Weigl e Francisco Ferreira, mais conhecido por 'Ferro', vão continuar no plantel do Benfica esta temporada. Os dois jogadores tinham alternativas viáveis em Espanha, mas acabaram por não sair da equipa orientada por Jorge Jesus.





O médio-centro alemão, que fora contratado ao Borussia Dortmund no mercado de inverno da última temporada a troco de 20 milhões de euros, contava com o interesse do Valencia. De acordo com a informação avançada esta segunda-feira pela imprensa espanhola, o internacional germânico entrava no perfil traçado pelos responsáveis chés, que tinham o desejo de ver Julian Weigl chegar a Valencia ainda durante o último dia de mercado.Já o Francisco Ferreira tinha três possíveis destinos no campeonato espanhol, eram eles Valencia, Granada e Getafe. Segundo apurou Record, estiveram em cima da mesa propostas de empréstimo sem opção de compra, mas o jogador acabou por permanecer no plantel. Recorde-se que o camisola '97' das águias somou no domingo, diante do Farense, os primeiros minutos oficiais da temporada, muito por 'culpa' das lesões de Jan Verthongen e de Jardel durante o encontro.O fecho do mercado em Espanha levou a vários clubes apontarem 'setas' a vários alvos tendo em vista a resolução de algumas lacunas existentes nos plantéis. Um desses alvos foi também Diogo Leite. O defesa-central do FC Porto chegou a ser apontado, durante a noite de domingo, pela imprensa espanhola ao Barcelona, num negócio que poderia trazer Todibo (central que viria a reforçar o Benfica durante esta segunda-feira) e Rafinha Alcântara (que rumou ao Paris Saint-Germain). Mais tarde, também o Valencia intrometeu-se nas negociações pelo jovem formado no Olival, mas tudo ficou sem efeito.