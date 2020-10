Mercado está fechado para o Benfica

A contratação de Jean-Clair Todibo ao Barcelona foi a última do Benfica neste mercado. As águias não vão anunciar mais nenhum reforço até à meia-noite. Também no que toca a saídas, o plantel está fechado e dificilmente sairá algum jogador até ao encerramento do mercado, mesmo aqueles que não contam neste momento para Jorge Jesus.





Ao todo, as águias contrataram nove reforços: Pedrinho, Hélton Leite, Gilberto, Everton, Jan Vertonghen, Darwin Núñez, Luca Waldschmidt, Nicolás Otamendi e Jean-Clair Todibo.Já em sentido inverto, o Benfica viu saírem 11 jogadores que pertenciam ao plantel principal: Tiago Dantas, Carlos Vinícius, Rúben Dias, Florentino, Zlobin, Zivkovic, Fejsa, Tomás Tavares, Jota, Dyego Sousa e Pedro Pereira.