Mesa da AG do Benfica garante cumprimento das regras da DGS nas eleições

As eleições para os órgãos sociais do Benfica, agendadas para 28 de outubro, vão ser realizadas "no cumprimento escrupuloso das regras definidas" pela Direção-Geral de Saúde, em plena pandemia da covid-19, garantiu este domingo a Mesa da Assembleia-Geral do clube.

Numa nota publicada no site oficial do emblema lisboeta, a Mesa da Assembleia-Geral, liderada por Virgílio Duque Vieira, garantiu todas as "condições e equipamentos de proteção, salvaguarda e segurança" na totalidade das 25 secções e locais de votos.

"Foi decidido estabelecer a criação de um corredor de acesso rápido e prioritário para os sócios com mais de 65 anos, grávidas, deficientes ou outros casos identificados como grupo de risco pelas determinações da Direção-Geral da Saúde", lê-se na nota.

O órgão 'encarnado' reafirmou ainda que as quatro candidaturas apresentadas "garantiram com sucesso o cumprimento dos pressupostos definidos pelos Estatutos da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, para poderem concorrer".

As eleições do Benfica estavam inicialmente agendadas para 30 de outubro, uma sexta-feira, mas foram antecipadas para 28 face à proibição de circulação de pessoas entre concelhos na data inicial, medida de prevenção tomada pelo Governo devido à pandemia da covid-19.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica contam com quatro candidatos: Luís Filipe Vieira (lista A), que lidera o clube desde 2003, João Noronha Lopes (lista B), Luís Miguel David (lista C) e Rui Gomes da Silva (lista D, que foi vice-presidente do Benfica entre 2009 e 2016.