Mesa da AG do Benfica recebeu proposta para revisão dos estatutos

O movimento 'Servir o Benfica' revelou esta quinta-feira que Rui Pereira, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, recebeu a proposta deste grupo intitulada 'Mais Associados, Mais Benfica' e que a remeteu para a direção do clube e departamento de marketing para análise.





O movimento sublinha que, desta forma está em curso uma "proposta de Revisão Estatutária" e a "recolha de assinaturas para a convocação de uma reunião de Assembleia Geral Extraordinária para auditar e esclarecer o processo eleitoral de 2020 e aprovar um Regulamento Eleitoral do Sport Lisboa e Benfica."O 'Servir o Benfica' garante ainda que "não esteve envolvido na organização" das iniciativas de protesto dos últimos dias, como o buzinão

Leia o comunicado na íntegra:

O Movimento Servir o Benfica recebeu esta semana uma comunicação enviada pelo PMAG do Sport Lisboa e Benfica, Prof. Dr. Rui Pereira, a confirmar recepção da proposta "Mais Associados, Mais Benfica", submetida pelo Movimento a 12 de Fevereiro.

Nesta comunicação, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube saúda a proposta remetida e informa que foi enviada para a Direcção do Clube e para o Departamento de Marketing para ser analisada.

Os sócios do Sport Lisboa e Benfica serão sempre a verdadeira alma do Clube. É desse modo que os diversos membros do Movimento encaram a sua participação associativa. Neste sentido e por esses motivos, há neste momento em curso:

- Proposta de Revisão Estatutária

- Recolha de assinaturas para a convocação de uma reunião de Assembleia Geral Extraordinária para auditar e esclarecer o processo eleitoral de 2020 e aprovar um Regulamento Eleitoral do Sport Lisboa e Benfica.

Respeitamos todos os associados que nos últimos dias de forma ordeira e pacífica manifestaram o seu legítimo descontentamento, saudando este exercício de direitos democráticos durante o período conturbado que vivemos. Esclarecemos, contudo, que o Movimento não esteve envolvido na organização destas iniciativas.

Por fim, desejamos que hoje, sete anos após o falecimento de Mário Coluna, um dos ases que mais honrou o nosso passado, a equipa do Sport Lisboa e Benfica se inspire no Monstro Sagrado e garanta o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa.