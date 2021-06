MAG do Benfica vai pedir contagem dos votos das últimas eleições

A mesa da assembleia-geral do Benfica, presidida por António Albino Andrade, anunciou esta terça-feira ter enviado uma carta à direção encabeçada por Luís Filipe Vieira para que "logo que seja possível, se proceda à contagem física dos votos depositados em urnas no dia 28 de outubro passado". Em comunicado, este órgão garantiu também que será feito com o "acompanhamento de representantes de cada lista concorrente ao ato eleitoral e supervisionada por uma empresa de auditoria de renome internacional e que não se encontre vinculada a qualquer estrutura empresarial do Grupo Benfica" e mesmo que "não tenha ocorrido nenhuma contestação à votação de outubro".





"Na mesma missiva, sugeri, ainda, à direção, que a mesma empresa de auditoria escolhida para supervisionar a contagem dos votos, proceda à realização de uma auditoria que teste a fiabilidade e a segurança do software que deu suporte ao voto eletrónico e que um resumo do respetivo relatório seja disponibilizado aos associados, sempre garantindo a confidencialidade dos aspetos críticos de segurança", acrescenta o presidente da MAG benfiquista.