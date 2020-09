Mesa da Assembleia-geral explica o que se passou com ata de AG quente de 2019

A 27 de setembro de 2019, o Relatório e Contas 2018/19 foi submetido a votação e passou com larga maioria na assembleia-geral mas a mesma não deixou de acabar de forma tumultuosa. O presidente Luís Filipe Vieira ter-se-á insurgido contra alguns sócios que o insultavam e terá acabado mesmo por colocar a mão no pescoço de um deles. O presidente da MAG, Virgílio Duque Vieira, sublinhou agora o que sucedeu com a ata desde mesmo encontro entre sócios do Benfica.





"A proposta de ata da reunião de 27 de setembro de 2019 será levada à apreciação dos senhores associados assim que o atual estado de confinamento for ultrapassado e que seja possível reunir presencialmente os sócios no modelo tradicional de assembleia-geral. Todas a atas das reuniões magnas do clube estão disponíveis para consulta pelos senhores associados na secretaria-geral do clube. Durante o período de confinamento que vivemos, e seguindo as orientações gerais das autoridades de saúde, os serviços do Sport Lisboa e Benfica têm trabalhado, sempre que possível, em regime de teletrabalho. Por esse motivo, os funcionários da secretaria-geral têm estado a trabalhar remotamente, o que impede, para já, a execução de algumas atividades, nomeadamente e neste caso concreto, facultar o acesso às referidas atas", explicou o presidente da mesa da assembleia-geral em substituição, num documento dirigido aos sócios.