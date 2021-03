Mexicanos do Tigres também pensam em Cervi

Franco Cervi tem poucos minutos nos últimos jogos do Benfica e a saída no final da época poderá acontecer, para um regresso ao continente americano. De acordo com a ESPN, numa informação veiculada pela jornalista Mac Resendiz, os mexicanos do Tigres estarão interessados em contar com o internacional argentino nas suas fileiras.





Segundo a mesma fonte, o emblema de Monterrey deixará de contar com o dianteiro Julián Quiñones e já procura um substituto para o lugar. O Celta esteve perto de contratar o extremo esquerdino em janeiro e deverá voltar à carga pelo camisola 11 após o fim da presente temporada.Cervi, de 26 anos, soma apenas 16 presenças oficiais pelo Benfica em 2020/21 e tem contrato válido até junho de 2023.