Miccoli: «Sem experimentar não sabemos o quão grande é o Benfica»

Fabrizio Miccoli cumpriu duas temporadas de águia ao peito, entre 2005 e 2007, e deixou saudades na Luz. O antigo avançado italiano que foi condenado a prisão efetiva em janeiro garantiu que não esqueceu o Benfica, apesar de em 2005 até ter forçado o ingresso no clube do coração, o Lecce.





"Fiz de tudo para tentar ir para o Lecce emprestado pela Juventus, mas eram números que o clube não podia pagar. Então tive a sorte de ir para o Benfica. Acreditem em mim, se não o experimentarmos pessoalmente, não conseguimos entender o quão importante e grande é o clube", começou por referir em declarações proferidas num direto via Instagram para o portal 'Calciomercato'.Em 2016, já afastado dos relvados, o 'pequeno bombardeiro' voltou à Luz. "O Rui Costa fez-me dar a volta ao campo antes de um jogo da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Nápoles e isso deixou-me muito lisonjeado, significa que deixei uma recordação fantástica. Aquela equipa, aquela cidade e os seus adeptos entraram para o meu coração. Morei em Cascais com vista para o oceano e pude apreciar a essência daquela cidade. Eu era fã do Benfica. Também tive a sorte de conhecer o grande Eusébio, que na época era o embaixador do Benfica no Mundo. Quando fomos à Liga dos Campeões, ele acompanhou-nos, ele era uma lenda absoluta do futebol", recordou o antigo internacional italiano.