Michael Manniche junta lendas: «Foi há 36 anos que os conheci»

O antigo avançado do Benfica Michael Manniche esteve no Estádio da Luz para assistir à vitória das águias sobre o Portimonense e aproveitou para tirar uma foto com várias lendas das águias.





"Foi há 36 anos que conheci pela primeira vez no Benfica o Humberto Coelho, Toni, Shéu", escreveu no Facebook o dinamarquês, agora com 60 anos, que vestiu de encarnado entre 1983 e 1987.Na foto, além dos citados, estavam também Paulo Madeira, António Veloso, Stefan Schwarz e Alberto Bastos Lopes.