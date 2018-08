O Benfica poderá estar muito próximo de resolver um dos problemas que tem no plantel no que a excedentários diz respeito. Adel Taarabt, marroquino que tem contrato com as águias até 2020, confessou esta quarta-feira, em entrevista ao 'L'Equipe', estar em negociações com o Nantes, admitindo estar disposto a fazer um "grande esforço" para se juntar ao clube agora orientado por Miguel Cardoso."Ainda temos de acertar salários com o Nantes, mas estou pronto a fazer um grande esforço, pois quero muito voltar a França e tive um contacto muito bom com o presidente Kita. Ele não tem medo de te dizer as coisas na cara e eu gosto disso. Para além disso, o treinador quer mesmo contar comigo e a forma como me falou tocou-me. Quando o ouvi, fiquei ainda com mais vontade de ir e mostrar o meu valor", declarou o marroquino.Em tempos acusado de estar com excesso de peso, Taarabt diz estar na sua melhor forma de sempre. "Estou com 78 quilos. Nunca estive tão bem fisicamente. Este é o peso que tinha com 16 anos!", admitiu o criativo, que na temporada passada representou o Génova por empréstimo das águias.

Autor: Fábio Lima