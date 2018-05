Miguel Nóbrega, defesa-central, de 18 anos, que representou em 2017/18 a equipa de juniores, renovou contrato com o Benfica até 2023, anunciou o clube da Luz através do site oficial."Estou muito feliz, sinto que o clube confia em mim. Agora tenho de continuar a trabalhar", afirmou o jogador, que representou Nacional e Marítimo antes de se mudar para o Seixal, em 2012: "Não é fácil para um miúdo de 11 anos sair da Madeira, ficar longe dos pais e conseguir estar no Benfica durante sete anos. Agora espero que continuem a confiar em mim e no meu trabalho."Esta temporada, Miguel Nóbrega realizou 17 jogos no campeonato nacional de juniores e um na UEFA Youth League.

Autor: Pedro Ponte