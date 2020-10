Miguel Nóbrega ruma ao Grasshoppers

Miguel Nóbrega vai jogar no Grasshoppers até ao final da presente temporada, por empréstimo do Benfica. O central português vai jogar no segundo escalão suíço onde será orientado pelo técnico João Carlos Pereira.





Nóbrega, internacional sub-20 por Portugal, tem contrato válido com as águias até junho de 2023.Esta é a primeira aventura fora do país-natal para o jovem defesa que na última temporada tinha cumprido três jogos oficiais. Chegou ao Benfica em 2012, proveniente do Nacional.