Mil-Homens diz que se fosse João Félix não escolheria At. Madrid e lembra Ronaldo e Quaresma

Pedro Mil-Homens, diretor do Caixa Futebol Campus, diz que se fosse João Félix teria escolhido outro clube que não o Atlético Madrid, recordando os exemplos de Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma, quando deixaram o Sporting rumo a colossos europeus no início do século - numa altura em que o dirigente estava à frente da Academia dos leões.





"Numa opinião muito pessoal, no estado de prontidão dele gostaria que mais um ano no Benfica lhe desse mais robustez, genericamente falando. Se fosse eu, este não seria o projeto desportivo que escolheria. Vou dar exemplos de jogadores que conheci. Um fez uma escolha acertada, outro uma escolha diferete. Em 2003/04, Cristiano Ronaldo saiu para o clube certo e o Quaresma, à data, para o clube errado. Não foi para o Barcelona de Guardiola mas sim para um Barcelona diferente. Acho, por exemplo, esta escolha essencial na carreira de Ronaldo. Estes são exemplos que conheci e vivi. Mas no futebol as coisas não são previsíveis", começou por dizer Mil-Homens numa entrevista ao 'Jornal Económico', admitindo que gostaria que o camisola 7 colchonero fosse orientado por Guardiola."Gostaria mais que João Félix tivesse um treinador como o atual do Manchester City. Mas isto é uma mera opinião e desejo ardentemente que tenha sucesso, pois o sucesso de João Félix é o sucesso do Benfica. É um futebol mais musculado mas as equipas de Simeone vão às competições europeias a sério, está na montra", lembrou.