Milan-Benfica, em direto

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Borini, Biglia, Çalhanoglu; Suso; Samu Castillejo e Piatek.: Vlachodimos; Nuno Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Fejsa, Gabriel, Pizzi e Rafa; Taarabt e Seferovic.- A festa faz-se em português e em tons de encarnado antes da partida para o estádio.- Dentro do Gillette Stadium está tudo pronto para receber o grande embate entre Benfica e AC Milan.- Dizer ainda que as águias continuam no mercado à procura de um guarda-redes, um lateral-direito e outro avançado. Sem André Almeida e com Ebuehi a readquirir o ritmo conpetitivo, tem sido Nuno Tavares a jogar do lado direito do sector mais recuado.- Carlos Vinícius, o último reforço contratado pelo clube da Luz, não viajou para os EUA devido a problemas burocráticos com o visto. Junta-se à equipa quando esta regressar a Lisboa.- Esta é a terceira vez que o Benfica participa na International Champions Cup. O clube tem uma estratégia de crescimento na América do Norte e a presença nesta competição tem sido importante na expansão da marca.- No jogo com a Fiorentina, Lage não ficou satisfeito com o rendimento da linha defensiva e, por isso, treinou o posicionamento com Ferro e Rúben Dias. É esse um dos aspetos que o técnico pretende corrigir já com o AC Milan.- Independentemente da possibilidade de vencer a prova, o objetivo passa por preparar a equipa para a nova época, a nível físico, técnico e tático.- O treinador dos encarnados tem apostado num onze base, mas hoje pode haver algumas alterações. Lage explicou a necessidade de dar minutos a todos os jogadores e, por isso, tem recorrido a vários particulares à porta fechada para manter o plantel em competição.- As águias partem para este jogo com todo o plantel operacional, mas André Almeida não será opção. O lateral-direito está recuperado da fratura de stress na tíbia direita e agora procura readquirir os índices físicos.- Bruno Lage tem hoje o último teste tendo em vista a Supertaça, a 4 de agosto, com o Sporting, mas explicou que o jogo com o AC Milan pouco irá ajudar a equipa na preparação do dérbi. Em causa estão as especificidades da formação italiana.- O Benfica estreou-se com uma vitória sobre o Chivas (3-0) e na segunda jornada ultrapassou a Fiorentina (2-1).- Os encarnados somam duas vitórias em outros tantos jogos e, por isso, estão numa posição privilegiada para conquistar a competição. As contas só poderão ser feitas no final e em caso de igualdade pontual será necessário recorrer aos critérios de desempate.- Tal como aconteceu na Califórnia e em Newark, espera-se um grande número de adeptos nas bancadas do Gillette Stadium.- O Benfica encerra este domingo a sua participação na International Champions Cup frente ao AC Milan, em Foxborough, nos Estados Unidos. O jogo inicia-se às 20 horas de Portugal Continental.