Milan prepara nova oferta por Florentino

O Milan está a preparar uma nova oferta por Florentino Luís. De acordo com a edição deste domingo do ‘Corriere dello Sport’, os responsáveis dos rossoneri planeiam convencer o Benfica a emprestar o médio por dois anos, com uma cláusula de opção de compra de 50 milhões de euros.





O jornal italiano refere que o Milan encontrou abertura do Benfica para ceder o futebolista, de 20 anos. Inclusive, adianta que os encarnados terão baixado as exigências por Florentino, devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.O Milan já tinha tentado a contratação de Florentino em janeiro, pagando 4,5 milhões de euros por empréstimo de ano e meio e opção de compra de 50 milhões, num negócio semelhante ao que permitiu a Gedson rumar ao Tottenham.O clube italiano manteve o interesse no jogador. Com 15 encontros realizados e 1.179 minutos de utilização esta temporada, Florentino faz parte da estratégia de rejuvenescimento do meio-campo. Com poucas oportunidades, o médio deverá ser cedido.