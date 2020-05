Milan sobe a parada por Florentino

O Milan estará disposto a subir a parada para tentar garantir os serviços de Florentino. De acordo com a imprensa italiana, inicialmente os rossoneri estariam a ponderar avançar para um negócio nos moldes de um empréstimo com opção de compra avultada, semelhante aos termos que as águias fecharam com o Tottenham por Gedson.





No entanto, face ao alegado interesse das águias em Lucas Paquetá, em cima da mesa estará agora a possibilidade de o Milan tentar amarrar Tino a título definitivo, oferecendo o passe do dito médio criativo brasileiro (custou quase 40 M€) e ainda uma soma em dinheiro para convencer o Benfica.