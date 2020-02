Milan volta à carga por Florentino no verão

Florentino continua nos planos do Milan mas para o próximo verão. De acordo com o site 'Calciomercato', as negociações entre Benfica e o clube transalpino no mercado de inverno não surtiram efeito mas o desejo não esfriou e os responsáveis milaneses prometem voltar à carga no próximo verão pelo jovem médio-defensivo dos encarnados.





O Milan desejava contar com Florentino já em janeiro, num empréstimo de 18 meses com opção de compra no valor de 40 milhões de euros . No entanto, a pretensão foi rejeitada pela SAD encarnada, que exigiu pelo menos 60 milhões de euros.