Mile Svilar no radar do Royal Antuérpia

O Royal Antuérpia, emblema que ocupa o sexto lugar da liga belga, está no mercado à procura de um guarda-redes e a imprensa belga avança que Mile Svilar, jogador do Benfica, é um dos nomes em cima da mesa. Segundo o site ‘Wallfoot’, Franky Vercauteren, antigo treinador do Sporting, não está satisfeito com Alireza Beirandvand, guarda-redes iraniano que foi contratado para responder à lesão de Jean Butez, habitual guarda-redes titular da equipa, e está a pedir à direção do clube a contratação de outra solução.





Para além de Mile Svilar, o Antuérpia terá também o experiente Ruud Boffin, de 33 anos, entre as opções. Svilar, de 21 anos, soma apenas 5 jogos pela equipa B do Benfica nesta temporada.