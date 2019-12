'Mini-Luz' deu festival de apoio aos encarnados

"Os adeptos fizeram-nos sentir em casa. Não me recordo de em jogos fora sentir este apoio" – Bruno Lage foi claro em relação ao apoio dispensado no Bessa por parte dos adeptos do Benfica, que encheram o topo norte. Os apoiantes da águia fizeram parte dos 18.092 espectadores presentes e ajudaram à melhor casa da época. A festa foi vermelha, mas os indícios foram dados ainda antes do início do jogo. Aquando da volta pelo relvado de Lage, os adeptos ovacionaram o técnico e este retribuiu.

Logo após o 1.º golo, os adeptos encarnados ‘explodiram’ na bancada, com muita pirotecnia à mistura. Desde tochas a flash-lights, passando pelo rebentamento de dois petardos, os adeptos deflagraram cerca de 15 artefactos. Tendo em conta que se trata de uma reincidência, deverá estar na calha nova coima.

Já com a vitória praticamente garantida, surgiram as ovações a Vinícius, Chiquinho e Pizzi, na altura das substituições, e os ‘olés’ a cada passe que ia sendo bem sucedido. No final, os jogadores do Benfica deslocaram-se à ‘maré vermelha’ para agradecer o apoio.