Ministério Público suspeita que o Benfica controla clubes pequenos

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar uma alegada dependência económica de pequenos clubes, como o Santa Clara e o Desportivo das Aves, face ao Benfica, revelou o 'Observador'. De acordo com o artigo deste jornal, as autoridades suspeitam que os encarnados tentaram obter vantagem desportiva ao transferir a custo zero e emprestar jogadores para aqueles clubes, com Luís Filipe Vieira no 'centro do esquema'. Terão sido recolhidos indícios da prática de corrupção desportiva, crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e participação económica em negócio.





Sobre as transferências de César Martins, Patrick, Martin Chrien e Fábio Cardoso, ex-jogadores do Benfica, para o Santa Clara, o nome de José Luís Gonçalves (diretor desportivo do Aves em 2017/18) surge como figura central, pois terá alegadamente negociado aquele quarteto para os açorianos em 18/19, quando era um desconhecido no mundo do agenciamento. Segundo o Observador, a PJ recolheu escutas onde José Luís Gonçalves - confesso adepto do Benfica - e Luís Filipe Vieira terão falado sobre os reforços para o clube insular.A influência de Paulo Gonçalves também volta a estar sob suspeita, nomeadamente na contratação de Jhonder Cádiz ao V. Setúbal. O 'Observador' revela que as autoridades estão a investigar suspeitas de que o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica tenha recebido, na condição de intermediário, uma comissão superior ao valor recebido pelos sadinos pela venda do avançado.Em comunicado, o Benfica reagiu, falando em "matérias inverídicas, imprecisas e caluniosas". "O Benfica não tem nada a esconder, como noutras ocasiões já deixou bem claro, mas não pode deixar de realçar a estranha coincidência de estas ditas 'informações' surgirem em vésperas de um clássico importantíssimo para o objetivo de conquistar o principal título do futebol nacional", lê-se no site das águias.