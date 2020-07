Miúdos da formação do Benfica deliram com 'feiticeiro' Gonçalo Ramos

As redes sociais encheram-se de mensagens de jogadores da formação mal Gonçalo Ramos marcou o primeiro golo frente ao Aves, aumentou-se a parada quando o avançado faturou o 2º da conta pessoal.





Gonçalo Ramos marca na estreia pela equipa principal do Benfica

Daí, emergiu uma alcunha: "Feiticeiro". Assim lhe chamaram Ronaldo Camará, Martim Neto ou Tiago Gouveia, sendo que este último vincou que “Gonçalo Ramos é de outro Mundo”.

Já Filipe Cruz, também no Twitter, deixou um pedido. "Acreditem em nós!! Made in Seixal", vincou o lateral do Benfica. Tiago Araújo vincou o "orgulho" e Paulo Bernardo sublinhou que estes golos serão "os primeiros de muitos".



No final da partida com o Aves e também através das redes sociais, Gonçalo Ramos expressou toda a sua felicidade. "Extremamente feliz e orgulhoso pela estreia com o manto sagrado e uma grande vitória, é o concretizar de um sonho! Feliz também por contribuir com dois golos", escreveu no Instagram.





Melhor era impossível: Gonçalo Ramos bisou e fechou desta forma a goleada do Benfica na Vila das Aves