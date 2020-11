Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miúdos do Benfica sobem ao palco As várias estreias incluem jovens como Tiago Araújo, ensaiados no onze inicial





Tiago Araújo, Gonçalo Ramos e Ferro devem ser titulares com o Paredes

• Foto: Benfica